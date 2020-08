Avellino Carla De Rogatis: dopo il successo “virtuale” apre una vera palestra 28 Agosto 2020

“La distanza non ci separerà dalla passione”. Fitness, Carla De Rogatis pronta a passare dal virtuale al reale. L’imprenditrice irpina è impegnata nel mondo dello sport da sempre. L’architetto, con la voglia matta di benessere e con una passione innata per la cura dell’altro, ha saputo leggere le esigenze dei suoi clienti e si è distinta per aver messo al centro delle sue attenzioni il loro benessere. Con notevole lungimiranza, prima ancora che fosse imposto il lockdown, aveva predisposto una piattaforma on line, all’interno della quale ciascuno potesse accedere per scegliere il suo allenamento e tenersi impegnato durante il sospettato periodo di chiusura dei luoghi pubblici.

Il giovedì successivo al “tutti a casa”, Carla ha creato un gruppo social, “Iononmollo”, per allenare i suoi clienti, indipendentemente dalle politiche della palestra presso la quale prestava la sua attività di direttore tecnico.

In pochissimi giorni, la community ha raggiunto oltre 1200 persone che si sono allenate quotidianamente e gratuitamente scoprendo il senso di una nuova socialità.

Oltre al calendario fittissimo d’impegni giornalieri, ogni venerdì c’erano le challenge, sfide a suon di piegamenti e squat tra i partecipanti del gruppone.

Tutti gli istruttori certificati Les Mills hanno saputo coinvolgere e tenere in salute fisica e mentale i partecipanti del gruppo. C’era chi si allenava alle 9, chi alle 14 e chi alle 18 o chi preferiva fare circuiti o entrare nei salotti, ovviamente on line, del sabato pomeriggio dove si parlava di benessere, salute e alimentazione con ospiti di grande spessore culturale.

Ora, dopo la prima inaugurazione virtuale di una palestra, Carla De Rogatis inaugurerà, a settembre, una palestra “vera” che, a prova di norme anti contagio, metterà nelle condizioni di seguire, anche con l’aiuto della sua piattaforma on line, un sistema d’accompagnamento e allenamento integrato tra attività in palestra e a distanza 24 ore su 24 evitando di superare i limiti stabiliti dalle correnti disposizioni. Per evitare file e code doterà i suoi clienti di strumenti salta tornelli per rendere facile, agevole e rapido l’ingresso al club. I suoi clienti, oramai abituati ai virtuosismi, la seguiranno collaborando nel seguire ogni indicazione per tenere gli ambienti igienizzati e sicuri.

Per saperne di più e allenarsi gratuitamente seguendo le registrazioni delle dirette del gruppo “Ionomollo”.