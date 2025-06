Referendum, in Irpinia affluenza al 22,92%: in citta’ alle urne il 27,82%, solo in quattro comuni superato il 30%

AVELLINO- In Irpinia alle 23 ha votato per i cinque referendum il 22,92% degli elettori. Questo è il dato delle 501 sezioni della provincia. Alle 19 aveva votato il 14,25 % una percentuale poco più alta della media regionale, ferma alle 19 al 13,83%. La media regionale delle 23 (sulla base di un numero di 2056 seggi su 5826 seggi) e’ del 20,34%. Ad Avellino citta’ nei 72 seggi elettorali allestiti si è recato alle urne il 27,82% degli elettori. In Irpinia però in quattro comuni e’ stata superata la soglia del 30% degli elettori che hanno scelto di votare. Si tratta dei comuni di Grottolella, Pratola Serra, San Nicola Baronia e Sorbo Serpico.