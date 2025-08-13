Montecalvo Irpino, nuovo appuntamento con il “Diario Estivo” della Pro Loco

La Pro Loco Montecalvo Irpino APS, con il patrocinio del Comune e dell’UNPLI, presenta il suo “Diario Estivo”, un viaggio tra gusto, tradizione e intrattenimento che animerà Piazza Leone XIII il 14, 15 e 16 agosto.

Tre serate per riscoprire il calore della comunità e l’autenticità delle nostre radici, tra stand gastronomici e spettacoli dal vivo.

Torna, dunque, l’appuntamento che fa rivivere il cuore e l’anima della cultura montecalvese: il Palio delle Tradizioni. Una giornata unica, dove storia, folklore e gusto si intrecciano in sfide spettacolari nel centro storico.

Ogni momento sarà un tuffo nel passato, tra abiti tipici, sapori autentici e la calorosa accoglienza che Montecalvo Irpino sa offrire. Un evento per chi ama le tradizioni e vuole viverle da protagonista vestendo gli abiti tipici. Protagonisti assoluti: i cicatielli al sugo di braciola, piatto tipico della cucina montecalvese, accompagnati da braciole di vitello al sugo e panini con doppia salsiccia, per un’esperienza gastronomica da veri intenditori.

“Il Diario Estivo è un’occasione per vivere il paese in modo autentico, riscoprire le tradizioni e creare nuovi legami tra generazioni. La sagra dei cicatielli è appuntamento fisso per centinaia di persone che ogni anni si ripete: la tua tradizione, la nostra tradizione” – dichiara la Pro Loco – “Un’iniziativa che unisce cultura, gusto e partecipazione in un format che valorizza Montecalvo Irpino e il suo patrimonio umano”

IL PROGRAMMA

14 agosto – “Aspettando Ferragosto”

Ore 20:00 – Apertura stand gastronomico: cicatielli al sugo di braciola, braciola di vitello al sugo e panino con doppia salsiccia

Ore 21:30 – Mario B | Ore 22:15 – Scantinato 10

15 agosto – 51ª Sagra dei Cicatielli

Ore 20:00 – Stand gastronomico aperto cicatielli al sugo di braciola, braciola di vitello al sugo e panino con doppia salsiccia

Ore 21:30 – Gruppo Etnomusicale Irpino

Ore 22:15 – Maestro Mazzeo e il suo organetto

Un appuntamento storico che celebra uno dei piatti simbolo dell’identità locale.

16 agosto – Palio delle Tradizioni

Ore 20:00 – Stand gastronomico: cicatielli al sugo di braciola, braciola di vitello al sugo e panino con doppia salsiccia

Ore 21:30 – 3ª Prova del Palio delle Tradizioni

Ore 21:30 – Serata danzante con Parzanese Live