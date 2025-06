Tenta di introdurre droga ai colloqui, familiare detenuto bloccato dalla Polizia Penitenziaria

A darne notizia il Responsabile della Segreteria Gau Uilpa Polizia Penitenziaria Sorice Stefano.

Nella giornata di ieri, sembrerebbe siano stati rinvenuti diversi quantitativi di sostanze stupefacenti appartenenti alla madre di un detenuto che, la stessa, tentava di introdurre tramite il colloquio occultandoli nei propri indumenti.

Avvalendosi dell’ausilio dell’unità cinofila, i Poliziotti addetti alla vigilanza colloqui, egregiamente coordinati dall’Ispettore Responsabile, hanno provveduto all’immediato sequestro della droga mentre per la donna si è proceduto con una denuncia a piede libero.

Nonostante le molteplici difficoltà legate alla carenza di organico, specie con l’avvicendarsi del piano ferie estivo, resta alta la guardia degli Agenti ed intendiamo sottolineare l’importanza di tali operazioni non solo per rendere giustizia ad un Corpo la cui immagine è spesso bistrattata dall’opinione pubblica ma, soprattutto, perché inibiscono potenziali rischi per l’ordine e la sicurezza dell’Istituto.

Il plauso di questa Organizzazione Sindacale ai Poliziotti Penitenziari, per cui si auspica il giusto riconoscimento, e che ieri hanno messo a segno un nuovo punto a favore della lotta all’introduzione di sostanze stupefacenti e oggetti non consentiti, risultati possibili e di certo meno complicati se fossero soddisfatti i requisiti necessari, ossia adeguamento del numerico organico e strumentazioni, atti a fronteggiarne i crescenti tentativi.