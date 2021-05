Attualità Caregiver, disabili e fragili: i chiarimenti dell’Asl per evitare convocazioni inappropriate 5 Maggio 2021

Al fine di evitare la convocazione inappropriata presso i Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino di soggetti, iscritti erroneamente nelle categorie “Disabili” o “Caregiver-covivente” pur non avendone titolo, si invita il cittadino a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti (Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/ COVID-19 del 10 marzo 2021) prima di effettuare l’adesione in piattaforma regionale.

Inoltre, per i soggetti già iscritti nella piattaforma regionale nelle categorie “Caregiver-convivente” e “Disabile”, a seguito di convocazione presso il Centro vaccinale per la somministrazione del vaccino, si invita a esibire in fase di vaccinazione documentazione a supporto dello stato di disabilità L.104/92 art.3 c.3 o attestare la qualità di Convivente – Caregiver.

Nel caso in cui il soggetto, convocato al Centro Vaccinale di riferimento, risultasse non in possesso dei requisiti richiesti, a quest’ultimo non verrà somministrato il vaccino; l’Asl provvederà a riclassificare il soggetto, in base alla fascia d’età, nella categoria di riferimento per essere nuovamente riconvocato.

Per ciò che riguarda la categoria “fragile”, si ricorda che l’iscrizione in piattaforma deve avvenire ad opera del Medico di Medicina Generale, a seguito di valutazione medica; in caso di difformità con quanto previsto dalla normativa, l’Azienda provvederà a riclassificare il soggetto nella categoria di riferimento per essere nuovamente riconvocato.