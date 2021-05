Attualità In Evidenza Primo Piano Video FOTO E VIDEO / Mercato di Avellino, si va verso un altro flop. Gli ambulanti: “Ma noi martedì 11 maggio saremo a Campo Genova. Le promesse si mantengono” 5 Maggio 2021

Alfredo Picariello – C’è ancora un grande cassone dei rifiuti a Campo Genova. Allo stesso tempo, il Comune non ha pubblicato le graduatorie delle assegnazioni e la planimetria dei posteggi. Come se non bastasse, i bagni pubblici non sono sufficienti e l’erba non è stata tagliata. E, infine, non c’è stato ancora nessun confronto con i commercianti, così come era stato stabilito nel corso dell’ultima riunione in Prefettura.

La ripresa del mercato bisettimanale di Avellino, dopo un anno e mezzo di stop, sembra una chimera. La data del 9 maggio, annunciata a più riprese dal sindaco Gianluca Festa, sembra destinata a slittare. Insomma, si va incontro ad un nuovo flop, neanche la festa della mamma servirà a fare il “miracolo”.



























Del resto, visto che di domenica il mercato non si tiene, la prima data utile è quella di martedì 11 maggio. E, a meno di altre soprese, la fiera non si svolgerà. Ma i commercianti, come annuncia Peppino Innocente vice presidente dell’associazione imprenditori irpini Confesercenti, ci saranno. “Alle 7 di mattina saremo con i nostri camion e furgoni, pronti a fare il mercato, a Campo Genova”.