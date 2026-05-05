Carceri in provincia di Avellino, il Garante dei detenuti presenta la relazione annuale

Domani 6 maggio alle ore 10:30, presso il Circolo della Stampa di Avellino, il Garante campano delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello, presenterà la Relazione Annuale 2025.

La presentazione propone un’analisi approfondita del sistema penitenziario in Campania, ponendo l’attenzione alla realtà della provincia di Avellino. Ci si concentrerà sulle principali criticità, a partire dal fenomeno del sovraffollamento, per poi esaminare le condizioni strutturali e organizzative degli istituti, senza trascurare le esperienze positive e le pratiche virtuose presenti sul territorio.

Un focus specifico sarà dedicato alla presenza di persone con dipendenze da sostanze all’interno delle carceri, nonché alle diffuse problematiche legate alla salute mentale della popolazione detenuta. Ci si soffermerà sul tema delle misure alternative al carcere e il lavoro svolto dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, il problema della REMS di San Nicola Baronia, gli SPDC.

Dopo la relazione del Garante Ciambriello, interverranno il Procuratore della Repubblica di Avellino facente funzioni, dott. Francesco Raffaele, la Coordinatrice dell’Ufficio di Sorveglianza di Avellino, dott.ssa Maria Bottoni, la Direttrice dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Avellino, dott.ssa Marilena Guerriera e il Garante dei detenuti della Provincia di Avellino, Carlo Mele.

Il Garante campano Samuele Ciambriello dichiara: “Abbiamo bisogno non di un nuovo carcere ma carceri nuove dove viene affermata una visione della pena fondata sulla legalità istituzionale, sul rispetto della dignità umana e sulla responsabilità istituzionale nella consapevolezza che solo un sistema penitenziario più umano ed efficace può garantire nel tempo maggiore sicurezza e coesione sociale. Abbiamo bisogno di meno custodia cautelare, abbiamo bisogno di più misure alternative al carcere.”