Elezioni comunali, Free Cervinara presenta la sua lista

La presentazione della lista elettorale Free Cervinara ha registrato una sala gremita.

“Lo spazio è stato riempito non solo fisicamente, ma dal calore di un pubblico coinvolto e coinvolgente, libero di divertirsi, di emozionarsi, di rispecchiarsi nelle parole e nelle idee. – spiegano i rappresentanti della lista – L’entusiasmo era palpabile e l’emozione si affacciava negli sguardi, nei sorrisi, tra le mani che applaudivano con forza a suon di “Alziamo il vento di una nuova era, Free Cervinara la forza vera”. I candidati, emozionati, appassionati, autentici, hanno saputo trasmettere un messaggio forte, con determinazione e sincerità: non solo programmi ed idee, ma passione, credibilità ed una visione concreta di cambiamento. Ogni intervento ha trovato riscontro immediato tra il pubblico, che ha reagito con passione, lasciandosi trasportare da un clima di fiducia crescente. Non è stata una semplice presentazione, ma un momento di connessione reale tra chi propone e chi ascolta. Un’energia diffusa, tangibile, che ha unito palco e platea in un unico slancio collettivo. La straordinaria affluenza e il coinvolgimento registrato rappresentano un segnale chiaro: la comunità è pronta, viva, e desiderosa di essere protagonista del proprio futuro”.