Volturara, acquista biglietto per un concerto ma è una truffa: 24enne marchigiano denunciato

I Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 24enne della provincia di Ancona per “truffa”.

Nella circostanza, una donna del posto, dovendo acquistare un biglietto per un concerto di un cantante, è stata attratta da un’offerta pubblicata su una piattaforma social, effettuando il pagamento di circa 61 euro. Ricevuta la somma pattuita, il proponente ha fatto recapitare all’acquirente un biglietto risultato contraffatto rendendosi successivamente irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare il venditore che, alla luce delle evidenze emerse, è stato deferito in stato di libertà per il reato di truffa.

Si ricordano ancora una volta gli utili consigli diffusi con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. È importante saper riconoscere le situazioni più a rischio e, di conseguenza, i comportamenti da assumere, diffidando sempre degli acquisti oltremodo convenienti, trattandosi verosimilmente di una truffa o di prodotti di provenienza illecita.