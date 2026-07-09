Carcere di Bellizzi Irpino, visita di Nessuno tocchi Caino nel nome di Marco Pannella

Martedì 14 luglio, a partire dalle ore 10, Nessuno tocchi Caino e la Camera Penale Irpina faranno visita alla Casa circondariale di Bellizzi Irpino (Avellino) e alle ore 14 terranno nel Teatro del Carcere un convegno dal titolo “La comunità penitenziaria: il carcere secondo Pannella”.

Nel corso della visita la delegazione incontrerà la comunità penitenziaria per verificare le condizioni di vita delle persone detenute e le condizioni di lavoro del personale che opera all’interno dell’istituto.

Introdurranno e modereranno i lavori del convegno che seguirà la visita il Presidente della Camera Penale Irpina, Gaetano Aufiero, e il Segretario di Nessuno tocchi Caino, Sergio D’Elia. Interverranno il Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria per la Campania Carlo Berdini, la Direttrice dell’istituto Maria Rosaria Casaburo e il Capo Area trattamentale Arcangelo Zarrella.

Parteciperanno inoltre, tra gli altri, Rita Bernardini, Elisabetta Zamparutti, Bruno Gambardella, Sabino Morano e Giovanna Perna.

L’iniziativa nel Carcere di Bellizzi Irpino si svolge nel Decennale della scomparsa di Marco Pannella (19 maggio 2016). Per Pannella il carcere era il luogo in cui vive e soffre l’intera comunità penitenziaria, composta dalle persone detenute e dai “detenenti”, come amava definire coloro che vi lavorano. Era il luogo che più di ogni altro interrogava la coscienza civile del Paese e dal quale, ammoniva, non ci si dovrebbe “mai distrarre un attimo”, perché rappresenta la parte per il tutto della società.

Si tratta di un richiamo quanto mai attuale: oggi sono oltre 64.500 le persone detenute in Italia in istituti che dispongono poco più di 46.000 posti regolamentari, in condizioni che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha già ritenuto incompatibili con il rispetto della dignità umana.