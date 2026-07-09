Decoro urbano, nasce “Avellino Cura Comune”

L’Amministrazione comunale di Avellino è lieta di invitare gli organi di informazione alla conferenza stampa di presentazione del progetto “Avellino Cura Comune”, in

programma questo pomeriggio, alle ore 17.00, presso la Sala stampa del Comune di Avellino. Nel corso dell’incontro saranno illustrati i contenuti della delibera quadro sul decoro urbano approvata nella seduta odierna della Giunta comunale e gli obiettivi del progetto, finalizzato alla cura, alla valorizzazione e al miglioramento degli spazi pubblici cittadini.

Interverranno il sindaco Nello Pizza e l’assessore ai Lavori Pubblici, Fondi regionali ed europei, Verde pubblico e cura della città, Smart city e innovazione, Enza Ambrosone. Saranno presenti anche i componenti della Giunta.