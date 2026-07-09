Piero De Luca: “Da Napoli parte l’alternativa progressista al Governo Meloni”

Piero De Luca, segretario regionale del Pd:

“A Napoli è partito il percorso comune per la costruzione dell’alternativa progressista al Governo, insieme alla segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein e alle altre forze del campo progressista. Siamo al lavoro per cambiare l’Italia, rispetto ad una destra che ha fallito su economia, sociale e sicurezza. Tra i temi prioritari per l’alternativa di governo, dobbiamo puntare su: un lavoro sicuro e dignitoso; una sanità pubblica accessibile a tutti; una nuova misura di sostegno al reddito per famiglie, fasce deboli, giovani senza lavoro, accompagnata da politiche attive per l’ingresso stabile nel mercato del lavoro; l’introduzione di un salario minimo; il rafforzamento delle forze dell’ordine, con più prevenzione sociale, in alternativa ai centri per migranti in Albania; una politica estera “autorevole” ed europeista, fondata sull’articolo 11 della Costituzione. Ovviamente siamo pronti ad allargare l’alleanza anche a forze liberali. È un dovere politico e civico di tutti noi per evitare di consegnare il Paese alla destra. Da Napoli parte un messaggio chiaro e forte: il centrosinistra è in campo, determinato, per cambiare l’Italia.”