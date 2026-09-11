Carcere di Bellizzi Irpino, telefonino nascosto nella vaschetta del gelato

AVELLINO- Un telefonino privo di sim card nascosto nella vaschetta del gelato. L’ennesimo rinvenimento di un apparecchio cellulare all’interno del carcere di Bellizzi Irpino nel corso di una perquizione eseguita dal personale della Polizia Penitenziaria. Il sequestro è stato convalidato dalla Procura della Repubblica di Avellino, che procede nei confronti del detenuto che avrebbe avuto la disponibilita’ del telefono cellulare per il reato di “Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti”. Si tratta dell’ennesima operazione che il personale della Casa Circondariale di Avellino mette a segno per ritrovare telefonini e sostanze nella disponibilita’ dei detenuti. Il ventottenne presunto possessore del telefono sequestrato rischia ora un processo.