Avellino punta sull’Europa: pubblicato l’avviso per costruire il progetto “Co-Create NEB 2027”

AVELLINO – Il Comune di Avellino ha pubblicato l’avviso di manifestazione di interessefinalizzato all’individuazione di due partner con cui costruire una proposta progettuale da candidare alla Open Call EIT Community New European Bauhaus – Co-Create NEB 2027, iniziativa europea dedicata alla trasformazione sostenibile, inclusiva e partecipata delle città..L’Amministrazione comunale intende consolidare e sviluppare l’esperienza della strada scolastica di Piazza Garibaldi, realizzata davanti all’Istituto Comprensivo “Regina Margherita – Leonardo Da Vinci”,

trasformandola in un laboratorio di innovazione urbana capace di coniugare sicurezza, mobilità attiva, qualità dello spazio pubblico e resilienza climatica. La proposta sarà sviluppata secondo i principi del New European Bauhaus, che promuove interventi fondati su sostenibilità, qualità dell’esperienza urbana, inclusione e partecipazione attiva delle comunità, attraverso un approccio multidisciplinare e condiviso.Il progetto sarà costruito attraverso un percorso di co-creazione che coinvolgerà direttamente bambini e ragazzi, famiglie, insegnanti, cittadini e realtà del territorio, con l’obiettivo di individuare soluzioni temporanee, leggere e reversibili per migliorare gli spazi antistanti la scuola: sistemi di ombreggiamento, incremento della vegetazione, mitigazione delle isole di calore, dispositivi per la pedonalizzazione, l’inclusione e la fruizione universale. L’obiettivo non è soltanto riqualificare Piazza Garibaldi, ma sviluppare un modello replicabile in altri

istituti scolastici e negli spazi pubblici, producendo conoscenze e strumenti operativi che confluiranno nelle future Linee guida comunali per la progettazione e la realizzazione delle strade scolastiche. L’avviso è rivolto a soggetti giuridici stabiliti nell’Unione Europea o nei Paesi associati a Horizon Europe, tra cui organizzazioni del terzo settore, enti di ricerca, università, PMI, enti pubblici e altre organizzazioni ammissibili previste dal Call Manual della Open Call.Il Comune selezionerà un partner per ciascuno dei due profili richiesti:  Profilo A – Partecipazione e co-design, dedicato alla progettazione e gestione dei processi

partecipativi, al coinvolgimento della comunità scolastica e locale, alla facilitazione e ai laboratori

di co-progettazione;  Profilo B – Progettazione, prototipizzazione e realizzazione di allestimenti leggeri, rivolto a

soggetti con competenze nella progettazione di soluzioni modulari, sostenibili, temporanee e

reversibili per lo spazio pubblico.

La procedura non costituisce una gara né un affidamento di servizi, ma esclusivamente la selezione dei

partner con cui il Comune elaborerà la candidatura europea. La successiva definizione delle attività, dei

ruoli, degli output e della ripartizione del budget avverrà nella fase di costruzione condivisa del progetto, nel rispetto delle regole della Open Call. La candidatura sarà presentata dal Comune di Avellino in qualità di Lead Partner, insieme ai due soggetti selezionati attraverso la manifestazione di interesse..Il progetto prevede un budget complessivo di 58.000 euro, di cui 49.300 euro finanziati dall’EIT Community New European Bauhaus e 8.700 euro quale quota di cofinanziamento del partenariato. In .caso di approvazione, le attività avranno una durata massima di dieci mesi, con avvio previsto nel febbraio 2027 e conclusione entro il 30 novembre 2027..Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate tramite PEC, utilizzando la modulistica allegata all’avviso, entro sette giorni dalla pubblicazione, così da consentire al Comune di completare la .costruzione della candidatura entro la scadenza europea del 30 settembre 2026.