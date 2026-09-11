“Mettiamo in Piazza l’Inclusione”: a Prata di Principato Ultra un appuntamento per costruire una comunità che accoglie e valorizza

PRATA PRINCIPATO ULTRA- Domenica 13 settembre 2026, alle ore 17:30, in Piazza Pasquale Freda a Prata di Principato Ultra, si terrà il convegno “Mettiamo in Piazza l’Inclusione”, promosso da B.E. Lab – Behavior & Education, con il patrocinio del Comune di Prata P.U. e la collaborazione dell’associazione “Il Fiorellino e la Tartaruga”. L’incontro, curato dalle Dott.sse Giovanna Battaglino e Valentina Battaglia, nasce con l’obiettivo di promuovere una riflessione concreta sul valore dell’inclusione e sulla necessità di costruire una comunità capace di accogliere, valorizzare e sostenere ogni persona. Alla manifestazione prenderanno parte il Sindaco di Prata di Principato Ultra, Dott. Marco Belisario; Antonio Silvestro Atleta CROSSFIT Adaptive; la maestra Barbara Conte; l’associazione Il Fiorellino e la Tartaruga; la Dott.ssa Katia Renzulli, Consigliera Provinciale con delega alle Politiche Sociali; la Dott.ssa Anna Giovanella, Sociologa dell’Azienda Speciale Consortile A04; e Monica Spiezia, Consigliera Comunale di Avellino e componente dell’Ufficio Pari Opportunità UGL Avellino. Un momento di confronto tra istituzioni, scuola, sport, professionisti e realtà associative, per trasformare il tema dell’inclusione in partecipazione concreta e condivisione. Perché, come recita il messaggio dell’iniziativa: “L’inclusione non è un favore, è un valore che rende tutti più ricchi.”