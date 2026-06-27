Saldi estivi 2026, ecco quando si parte in Campania

Manca ormai poco al via dei saldi estivi 2026 in Campania. La stagione degli sconti prenderà ufficialmente il via sabato 4 luglio e proseguirà per un massimo di 60 giorni, con conclusione fissata al 2 settembre 2026.

Le date sono state stabilite dalla Delibera della Giunta Regionale n. 266, che disciplina il calendario delle vendite di fine stagione. Un appuntamento atteso sia dai consumatori, alla ricerca di occasioni per rinnovare il guardaroba, sia dai commercianti, che puntano a rilanciare le vendite dopo i mesi primaverili.

Le regole da conoscere

La normativa regionale prevede alcune disposizioni precise per garantire trasparenza e correttezza durante il periodo dei saldi.

Gli esercenti sono tenuti a indicare chiaramente sui prodotti il prezzo originario, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale praticato al cliente, così da consentire un confronto immediato e trasparente.

È inoltre confermato il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi. Ciò significa che dal 4 giugno 2026 i negozi non hanno potuto proporre offerte o promozioni sulla merce destinata ai saldi, proprio per evitare pratiche commerciali scorrette e garantire una reale convenienza durante il periodo degli sconti.

L’occasione per famiglie e commercianti

Come ogni anno, i saldi rappresentano un’importante opportunità per le famiglie, che possono acquistare capi d’abbigliamento, calzature e accessori a prezzi ridotti, ma anche per i negozi di vicinato, chiamati a recuperare parte del fatturato in un periodo tradizionalmente favorevole agli acquisti.

L’invito per i consumatori resta quello di verificare sempre l’effettiva convenienza degli sconti, controllando il prezzo iniziale e conservando lo scontrino, utile in caso di eventuali cambi o contestazioni previste dalla normativa vigente.