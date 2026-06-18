Carcere Bellizzi, sit-in di protesta di quattro sigle sindacali: misura ormai colma

AVELLINO- Quattro organizzazioni sindacali della Polizia Penitenziaria, Sappe, Osapp , Uspp e Fns Cisl annunciano un sit-in di protesta unitario che si terrà il prossimo 29 giugno, dalle ore 10:00, davanti alla Casa Circondariale di Avellino, cui seguirà una conferenza stampa, per denunciare ancora una volta la gravissima situazione organizzativa, strutturale e gestionale che continua a interessare l’istituto penitenziario irpino. “Nonostante le numerose segnalazioni formulate nel tempo- si legge nella nota- persistono criticità che incidono pesantemente sulla sicurezza dell’istituto, sulle condizioni di lavoro del personale e sulla qualità complessiva del servizio reso.

Particolare preoccupazione destano le scelte organizzative recentemente adottate dalla Direzione, tra cui l’istituzione di nuovi posti di servizio in assenza delle necessarie condizioni di funzionalità e sicurezza, la gestione dei turni di servizio in un contesto già

caratterizzato da una cronica carenza di personale, le problematiche relative alla rotazione del personale, le gravi carenze strutturali presenti in diversi reparti e la delicata situazione della sezione ex articolo 32, che presenta evidenti criticità sotto il profilo della gestione e della sicurezza sia interna che esterna”.Le Organizzazioni Sindacali hanno anche denunciato ” la mancanza di corrette e trasparenti relazioni sindacali da parte della Direzione dell’istituto, che continua ad assumere decisioni di rilevante impatto sull’organizzazione del lavoro e sulle condizioni operative del personale senza il necessario confronto preventivo con le rappresentanze dei lavoratori, svuotando di fatto il ruolo delle relazioni sindacali e alimentando un clima di crescente tensione e sfiducia

tra il personale, a nulla sono valse le Commissioni Arbitrali Regionali attivate dalle OO.SS scriventi e i vari tentativi di raffreddamento conflitti del Provveditore Regionale della Campania. Tale atteggiamento, oltre a rappresentare una grave lesione delle prerogative sindacali, impedisce la costruzione di soluzioni condivise ai numerosi problemi che quotidianamente investono il carcere di Avellino.Con la manifestazione del 29 giugno e la successiva conferenza stampa, le Organizzazioni Sindacali intendono richiamare l’attenzione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, del Provveditorato Regionale, delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulla necessità di interventi immediati e concreti a tutela della sicurezza, della dignità professionale e del benessere lavorativo del personale di Polizia Penitenziaria. Nel corso della conferenza stampa saranno illustrate nel dettaglio le ragioni della protesta. La misura è colma. Il personale di Polizia Penitenziaria non può più essere lasciato solo ad affrontare criticità sempre più gravi in un contesto caratterizzato dall’assenza di risposte concrete e da relazioni sindacali non improntate ai principi di correttezza, trasparenza,

leale confronto e rispetto reciproco.

Le Organizzazioni Sindacali ritengono che l’attuale gestione dell’istituto abbia determinato una profonda frattura nelle relazioni sindacali e un progressivo aggravamento delle criticità

organizzative e operative più volte denunciate sebbene gli sforzi profusi nel tempo dai vertici del PRAP e DAP su nostra segnalazione per colmare la carenza organica (personale in missione-Gom) tutto ciò rischia di essere vanificato a causa di una gestione fallimentare dell’istituto annunciata in tempi meno sospetti. Per tali ragioni chiedono la rimozione dell’attuale Direttore facente funzioni e la conseguente assegnazione di un nuovo Direttore, in grado di ristabilire un clima di confronto corretto e costruttivo con le rappresentanze sindacali, garantire il rispetto delle prerogative del personale, affrontare con determinazione le numerose criticità esistenti e riportare all’interno della Casa Circondariale di Avellino condizioni adeguate di sicurezza, efficienza organizzativa e serenità lavorativa, condizioni essenziali per garantire anche il Trattamento.Sempre a fianco di voi tutti nell’interesse del Corpo”.