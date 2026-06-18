Chiusano, violenza sessuale su una tredicenne: condannato a nove anni

CHIUSANO- Condanna definitiva per violenza sessuale su una minorenne di tredici anni per un quarantenne di Chiusano San Domenico, che dovra’ scontare nove anni di reclusione. I giudici della Settima Sezione della Corte di Cassazione hanno infatti respinto il ricorso contro la sentenza del Tribunale Collegiale di Avellino (presidente Lucio Galeota) confermata anche in Appello. La vicenda di cronaca risale al 2018, quando con la scusa di organizzare la festa di compleanno di un amico della tredicenne, l’uomo l’aveva convinta a salire in auto, rassicurandola che l’avrebbe accompagnata a fare le compere più velocemente, ma invece di recarsi in centro, ha invertito la rotta. Aveva condotto la ragazzina in una zona isolata e con la violenza e la forza e l’aveva obbligata a un rapporto sessuale non voluto, l’aveva anche riaccompagnato a casa, raccomandandogli di non dire nulla. La ragazza però aveva comunicato a presentare dei disturbi, che non sono sfuggiti ai suoi genitori. Così per lei era stato scelto un centro dove essere seguita “Alice e Bianconiglio” di Avellino. E dove alcuni anni dopo, almeno due, aveva confessato ad un’operatrice il motivo del suo malessere. Da qui la denuncia e le indagini. Ne sono seguiti tre processi, nei quali la famiglia si e’ costituita parte civile, assistita dall’avvocato Innocenzo Massaro. Al termine della vicenda giudiziaria e’ diventata definitiva la condanna.