Scuole chiuse per neve, arrivano le ordinanze dei sindaci: ecco dove

IRPINIA- Arriva la neve e anche la sospensione delle lezioni per la giornata di domani in alcuni comuni irpini. A partire da Ariano Irpino, dove c’è già l’ordinanza del sindaco Enrico Franza

VALLESACCARDA

Anche il Comune di Vallesaccarda ha disposto nella giornata di domani la chiusura della scuola. Un messaggio sulla pagina social (la foto in copertina e’ quella usata per l’avviso) in attesa dell’ordinanza ufficiale: Vista l’allerta meteo per precipitazioni nevose emanata dalla Protezione Civile Regionale, si comunica che per la giornata di giovedì 8 Gennaio 2026 si procede alla CHIUSURA delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale di Vallesaccarda. Al presente avviso seguirà Ordinanza.

VALLATA

Anche il primo cittadino di Vallata, Giuseppe Leone, ha emesso un’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, a seguito dell’avviso della Protezione Civile Regionale

CASALBORE-MONTECALVO IRPINO

Avviso alla cittadinanza Considerate le previsioni meteo avverse, che annunciano per le prossime ore precipitazioni anche di carattere nevoso, l’Amministrazione Comunale di Casalbore informa che è in corso di emissione un’ordinanza sindacale di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, giovedì 8 gennaio 2026. Decisione assunta in via precauzionale, concordemente con il comune di Montecalvo Irpino, al fine di garantire la sicurezza degli alunni, prevenire disagi nel trasporto scolastico e tutelare l’incolumità pubblica.

Grazie per la collaborazione.

L’Amministrazione Comunale di Casalbore

In aggiornamento