Carcere Ariano: ancora aggressioni al personale di Polizia Penitenziaria

C.C. Ariano Irpino: Ancora aggressioni al personale di Polizia Penitenziaria. A darne notizia il Responsabile della Segreteria Gau Uilpa Polizia Penitenziaria Ariano Irpino.

Nella giornata di ieri si sono verificate due nuove aggressioni in danno della Polizia Penitenziaria rispettivamente da parte di due detenuti. Questi ultimi erano stati trasferiti da poco presso la C.C. di Ariano Irpino per ordine e sicurezza. Un Agente è stato colpito al collo da un pugno sferrato attraverso la cella, un altro è stato spintonato sbattendo sullo sbarramento. Per entrambi si è reso necessario l’invio in pronto soccorso con diagnosi di 10 e 5 GG.

Nonostante una rivolta avvenuta solo qualche settimana fa ed una sezione detentiva completamente distrutta, l’istituto Arienese continua ad essere destinatario di detenuti trasferiti da altre Carceri per essersi resi protagonisti di aggressioni ed atti turbativi dell’ordine e della sicurezza che, non soddisfatti di quanto già causato, reiterano tali comportamenti.