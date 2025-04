A Villanova del Battista, i Carabinieri della Stazione di Grottaminarda sono intervenuti in via Fontana Cocuzza per la caduta di un ramo di un albero, dovuto al forte vento, su un’autovettura.

La strada non è percorribile, tuttavia non ci sono né feriti e né disagi per la circolazione stradale. Si attende personale dei Vigili del Fuoco.