Una fiaccolata per il ventiseienne bangladese in gravi condizioni al Moscati

LIONI- “Nessuno è invisibile”. Cosi giovani e Chiesa di Lioni chiamano a raccolta la comunita’ per una veglia di preghiera e una fiaccolata per il ventiseienne bangladese ferito gravemente e ricoverato in condizioni disperate al Moscati di Avellino dopo l’incidente alle giostre di Lioni. Dopo le parole del primo cittadino del comune altirpino,scatta anche la mobilitazione, quella per un momento di preghiera per il giovane. Perche’ come si legge nel manifesto: nessuno è invisibile. L’appuntamento e’ previsto per venerdi’ alle 21:00, quando ci sara’ il Santo Rosario in Chiesa Madre e alle 21:30 fiaccolata dalla Chiesa Madre alla Cappella di San Bernardino.