Caratteristiche del video poker nei Casino Online e differenze rispetto al poker classico

Il video poker sui siti dei casinò online attira molti utenti perché combina elementi del poker classico e delle slot machine. In questa variante del gioco, che si può trovare anche nel Casino Online Onlyspins, l’avversario del giocatore è un programma con RNG, e non altri partecipanti, come previsto dal tradizionale gioco di carte. In questo articolo spiegheremo in cosa consiste questo gioco contro il sistema, parleremo della tabella dei pagamenti per le combinazioni e di come le decisioni prese dall’utente possano influenzare il risultato.

Il principio del gioco individuale contro il sistema

La differenza fondamentale tra il video poker e il poker tradizionale è che l’avversario dell’utente è il sistema. Pertanto, non sarà necessario osservare le azioni degli altri giocatori, tenere conto delle loro tattiche e riconoscere i bluff. Il giocatore dovrà prendere delle decisioni, mentre l’RNG determinerà l’esito del gioco. Proprio per questo il video poker ricorda le slot machine, dove non ci sono avversari e il risultato viene generato dal programma. Questa variante si distingue per una maggiore dinamicità e per l’assenza della necessità di possedere abilità psicologiche per analizzare il comportamento di avversari reali. In questo gioco la distribuzione delle carte avviene istantaneamente, così come la visualizzazione dei risultati dopo che l’utente ha preso le sue decisioni.

Tabella dei pagamenti e combinazioni

E ora vi presentiamo la tabella dei pagamenti e le combinazioni di carte.

Nome della combinazione Da quali carte è composta la combinazione vincente Coefficiente di pagamento Scala reale A, K, Q, J, 10 dello stesso seme х800 Straight flush 5 carte dello stesso seme in sequenza х50 Poker 4 carte dello stesso valore х25 Full house Tris + coppia, ovvero 3 carte di un valore e 2 carte di un altro valore х9 Colore 5 carte dello stesso seme х6 Scala 5 carte in sequenza х4 Tris 3 carte dello stesso valore х3 Due coppie 2 coppie di carte diverse х2 Coppia di J o superiore 2 jack / 2 regine / 2 re / 2 assi – una delle varianti х1

Ma possono esserci anche altre versioni di video poker nei Casino Online, in cui il moltiplicatore può variare.

L’influenza delle decisioni del giocatore sul risultato

Sebbene nel video poker non ci siano giocatori reali e tutto sia generato dal programma, la versione finale dipenderà comunque anche dall’utente, e non solo dall’RNG come nelle slot machine. È importante capire quali carte è meglio tenere per formare una combinazione più forte. I giocatori di poker professionisti applicano spesso diverse tattiche tenendo conto delle probabilità. Questo permette loro di capire su quali combinazioni di carte puntare in una determinata partita. Il video poker è interessante proprio perché è il giocatore stesso a poter influenzare l’esito del gioco, e non esclusivamente l’RNG, come nelle slot.

L’importanza pratica di comprendere il video poker

E per concludere, vogliamo elencare l’importanza pratica di prestare attenzione al video poker:

È necessario conoscere bene la tabella dei pagamenti.

È importante controllare il consumo del saldo per seguire le regole del gioco responsabile.

Scegliere la tattica migliore per prendere decisioni.

L’assenza di avversari offre un vantaggio psicologico.

Pertanto, se anche voi volete che il risultato del gioco dipenda anche dalle vostre decisioni, potete scegliere il video poker sui siti di Casino Online per trascorrere del tempo in modo divertente.