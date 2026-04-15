Montoro, partiti i lavori di riqualificazione dell’area “Ex Pastificio Vietri”

Montoro, ripresi i lavori di riqualificazione alla frazione Piano per l’area “Ex Pastificio Vietri”. Da più di una settimana le ruspe hanno abbattuto gli stabilimenti dedicati per oltre 100 anni alla produzione di pasta.

L’area, ubicata al centro della frazione Piano, è attualmente interessata dalla demolizione dei capannoni industriali ad opera dell’impresa esecutrice. La Regione Campania Direzione Generale Governo del Territorio ha condiviso la rimodulazione della proposta che riduce notevolmente le aree commerciali, e con il supporto degli Uffici Tecnico comunale, si è dato avvio ai lavori nel pieno rispetto dell’Accordo di Programma. Problemi indipendenti dal Comune avevano bloccato la prosecuzione delle attività, il cantiere era ormai fermo da oltre un decennio.

Per l’ex area del Pastificio Vietri il progetto prevede la realizzazione di diversi ambienti destinati a tutta la comunità. Sarà realizzato un teatro comunale, spazio culturale strategico per l’intera città, una struttura commerciale, parcheggi, il progetto prevede inoltre anche spazi dedicati al verde pubblico e all’aggregazione sociale. Previsto anche il completamento dell’area residenziale, con otto alloggi liberi destinati alla housing sociale, da assegnare tramite bando comunale mentre alcuni appartamenti saranno consegnati alla proprietà dell’Ente.

“Questo intervento rappresenta una delle più importanti operazioni di rigenerazione urbana di Montoro – commenta il sindaco Carratu’- il suo rilancio è stato possibile grazie alla nuova compagine societaria del soggetto attuatore Vietri Sviluppo SpA ed alla lungimiranza di un imprenditore locale titolare del marchio Pasta Vietri che, già nel 2008, aveva manifestato in Regione Campania l’interesse per la formazione di un programma edilizio capace di coniugare sviluppo, riqualificazione urbana ed interesse pubblico. La Giunta Regionale della Campania nel 2009 con delibera 396 fissava le linee guida e procedure attuative per “La formazione di programmi di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione di ambiti urbani degradati e dismessi”, dopo una di più procedure e con la conclusiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, nel dicembre 2012 fu siglato l’accordo di programma tra la Regione e il Comune di Montoro Inferiore. Come Amministrazione Comunale non possiamo che essere soddisfatti per il riavvio dei lavori, per troppo tempo abbandonati. Montoro ha bisogno di nuovi spazi di incontro e aggregativi così come è avvenuto in altre realtà vicine, luoghi che la rappresentino e la raccontino nel modo migliore. Il Comune assicurerà la massima vigilanza sull’esecuzione delle opere, affinché la città possa beneficiare in tempi certi di un nuovo spazio urbano moderno, funzionale e pienamente fruibile”.