Carabinieri, Unarma incontra il Colonnello Angelo Zito

L’Associazione Sindacale Carabinieri (UNARMA), la sigla Sindacale Storica dell’Arma dei Carabinieri, più rappresentativa nella Provincia di Avellino con circa 300 associati, ha incontrato il nuovo Comandante Provinciale dei carabinieri di Avellino Col. Angelo Zito. L’incontro informale avvenuto presso il Comando provinciale di Avellino è stato principalmente conoscitivo e propositivo che ha spaziato su vari temi, da quello della sicurezza a quello del benessere dei militari di tutta la Provincia Irpina.

Il Sindacato UNARMA ha espresso soddisfazione sull’esito del colloquio.

Così in una nota il Segretario Generale Provinciale di Avellino, nonché Consigliere Regionale Massimiliano Lo Priore: “Un incontro produttivo che ci ha rasserenati in quanto ho potuto apprezzare l’apertura al dialogo da parte del Comandante, fatto questo che fa presupporre la continuazione in un rapporto sereno tra la nostra associazione e l’Istituzione. Il Colonnello Angelo Zito, da subito, si è mostrato disponibile a raccogliere e far sue le problematiche che riguardano il benessere e la serenità lavorativa di tutti i suoi collaboratori, ribadendo di voler continuare in tal senso sulle orme dei suoi predecessori, come ormai accade da più di cinque anni. Nell’occasione ho portato i saluti del Segretario Regionale Campania Raffaele Esposito, del Segretario Generale Nazionale Antonio Nicolosi e del Presidente Nazionale Michele Pasqualicchio. Ho apprezzato la cordialità con la quale si è proposto il Comandante Zito e sono sicuro che nel futuro noi Carabinieri Irpini avremo un grande punto di riferimento, possiamo ritenerci fortunati. Da UNARMA il Comandante dovrà aspettarsi istituzionalità, serietà e collaborazione.”