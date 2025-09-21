Avella in festa per Santa Candida: il Comitato ringrazia il quartiere per la straordinaria riuscita

Il Comitato Festa Santa Candida di Avella desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutto il quartiere per la straordinaria riuscita della festa, resa possibile grazie alla partecipazione attiva e generosa sia sul piano religioso che economico.

Un grazie particolare va al Parroco Don Giuseppe Parisi, a Francesco Sanseverino detto Sansone, alla Misericordia Baianese, a Felicia Maietta per la batteria, ai Carabinieri coordinati dal Dott. Marchitelli, alla Polizia Municipale, alla squadra dei battenti di Santa Candida, al Comitato Festa Maria Santissima delle Grazie per le luminarie, alla Protezione Civile e alla GuerrieroGroup, per il prezioso contributo e la collaborazione. A tutti coloro che hanno reso possibile questa festa: grazie di cuore.