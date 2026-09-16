Carabinieri, rinforzi nelle stazione dell’ Alta Irpinia e del Mandamento

AVELLINO- Importante potenziamento degli organici per i Carabinieri della Provincia di Avellino. Questa mattina, presso il Comando Provinciale, il Comandante – Colonnello Angelo Zito – ha accolto una rappresentanza dei 5 nuovi militari, accompagnati dai rispettivi Comandanti, ufficialmente assegnati a diversi Reparti del territorio, pronti a ripianare le carenze di personale e a garantire una maggiore

presenza sul campo. Si tratta di 3 uomini e 2 donne provenienti da diverse regioni italiane, che hanno concluso il percorso

formativo. Il Colonnello Zito, nel corso dell’incontro ha rivolto un caloroso saluto ai giovani Carabinieri, sottolineando l’importanza della figura dell’Arma per la popolazione e delle Stazioni Carabinieri

come presidi fondamentali di legalità e punti di riferimento per i cittadini.

Per i Comandanti delle Stazioni di Baiano, Sant’Angelo dei Lombardi, Lioni e Caposele i nuovi militari rappresentano un supporto concreto alle attività di prevenzione e controllo del territorio, mentre per i giovani Carabinieri inizia un’esperienza professionale che li metterà a diretto contatto con la comunità consentendogli di consolidare le competenze acquisite durante i corsi di formazione. L’operazione di rinforzo punta a dare una risposta concreta e immediata alle richieste di sicurezza dei cittadini, potenziando il servizio di prossimità e confermando il tradizionale obiettivo dell’Arma: la vicinanza e la tutela della collettività.