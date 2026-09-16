Montemiletto, presentazione del libro “Il presepe antopologico napoletano e piemontese”

Il Castello della Leonessa di Montemiletto ospiterà la presentazione del libro “Il presepe antropologico napoletano e piemontese” di Alessandra Relmi e Felice Pavese.

Un evento che mette in dialogo Campania e Piemonte con il contributo di esperti e rappresentanti istituzionali attraverso lo studio delle rispettive tradizioni presepiali.

L’iniziativa propone una rilettura del presepe che supera la semplice dimensione festiva per esplorarne il valore rituale, il percorso evolutivo e l’impatto terapeutico legato alla memoria collettiva.

L’analisi antropologica contenuta nel testo offre spunti di riflessione sul ruolo che i riti antichi esercitano sulla tutela della memoria e sul benessere culturale della comunità.