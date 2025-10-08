A Sant’Angelo dei Lombardi il culto di San Michele Arcangelo: tra tradizione, cultura e sport

Venerdì 10 ottobre 2025, a partire dalle ore 10:00, un evento nel segno di San Michele Arcangelo tra tradizione, cultura e sport. A Sant’Angelo dei Lombardi un’occasione per celebrare il santo con uno sguardo ai giovani. Nell’auditorium del centro sociale “Don Bruno Mariani”, la mattinata sarà caratterizzata da più momenti. I saluti istituzionali sono affidati a Rosa Anna Maria Repole, Sindaco del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi e Presidente della Città dell’Alta Irpinia, ed a S.E. Mons. Pasquale Cascio, Vescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia. A seguire gli interventi di Pierpaolo D’Arienzo, Sindaco del Comune di Monte Sant’Angelo e di Rosa Palomba, Presidente Associazione Italia Langobardorum.

Si continua con la presentazione del progetto “Scherma in Alta Irpinia”, con il supporto del Comitato Regionale FIS Campania ed una esibizione schermistica. Ne parlerà, tra gli altri interventi, lo schermidore Francesco D’Armiento. In sala saranno presenti gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale Criscuoli; e dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

“Francesco De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi.