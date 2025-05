All’Istituto Comprensivo “Benedetto Croce” di Flumeri la chiusura del progetto europeo Erasmus+

Si concluderà a Flumeri, presso l’Istituto Comprensivo Statale “Benedetto Croce”, il

progetto europeo Erasmus+ dell’ambito “Into the Woodland Scope”.

La scuola irpina, dopo aver partecipato a vari appuntamenti in altre nazioni del vecchio continente, ospiterà dal 12 al 17 maggio 2025 studenti e docenti provenienti dalla Turchia, dalla Polonia e dall’Ungheria, i quali saranno impegnati in numerose attività didattiche e ricreative progettuali.

Previsto, infatti, lo svolgimento di laboratori e di escursioni con la finalità di approfondire un’importante tematica ambientale, ossia “l’ecologia come risorsa globale da conoscere, valorizzare e proteggere”.

Inoltre i corridoi della scuola di Flumeri si trasformeranno in tanti vivaci crocevia linguistici e culturali, con workshop e attività di interscambio formativo. Gli studenti, poi, avranno la possibilità di scoprire e analizzare la biodiversità locale con uscite nei parchi ambientali dell’Irpinia e lungo la costa salemitana.

“Si potranno vedere ragazzi di nazionalità diverse lavorare insieme per ideare soluzioni green e confermare che l’ambiente è un linguaggio universale”, ha voluto evidenziare il team Erasmus dell’Istituto Croce, coordinatore del progetto.

La giornata finale si svolgerà all’aperto e i ragazzi potranno compiere un’esperienza di yoga e rilassamento tra cedri, platani, magnolie, allori, laurocerasi, agazzini, viburni e tigli secolari, all’interno della Villa Comunale di Ariano Irpino. In quell’ambiente, guidati dagli insegnanti esperti Tania Grasso ed Angelo Triggianese, i partecipanti e gli ospiti avranno l’opportunità di imparare ad ascoltare il proprio corpo in simbiosi con la natura, trasformando il paesaggio in una palestra di benessere psico-fisico.