Avellino, buona la prima per il “Salotto delle Meraviglie” che “anima” il Centro Storico

AVELLINO- Le note dell’orchestra diretta dai maestri dai balconi illuminati del civico 10, diretti dai maestri Francesco Bottigliero, Antonio Napolitano e Ciro D’Auria sono una delle immagini più suggestive nel “Salotto delle Meraviglie” che ha inaugurato gli eventi estivi nel centro storico di Avellino. Il cuore della città che grazie all’ iniziativa di Don Pasquale Iannuzzo, raccolta da commercianti e cittadini, a partire dall’iniziativa di Rita Guerra, una delle organizzatrici della serata, ha visto una serata che non solo ha riacceso le luci sulla parte centrale della città ma è stata anche un’iniziativa che ha coinvolto dai più piccoli agli amanti della musica e della storia della città capoluogo. A partire da uno dei monumenti simbolo del centro storico, la Dogana. Grazie soprattutto all’ iniziativa del Comitato Salviamo la Dogana.