Caposele accende la Speranza: l’Albero più alto d’Europa torna a brillare

A Caposele, quando l’inverno comincia a stringere le montagne e le luci delle case tremolano tra le vie del paese, torna a risplendere un simbolo atteso da tutti: l’Albero della Speranza.

Non si tratta di un semplice albero di Natale, ma di un abete vivente, maestoso, il più alto d’Europa, che ogni anno si veste di luce per ricordare alla comunità il valore dell’amore, della memoria e della speranza.

Con l’accensione ufficiale, prevista per sabato 29 novembre 2025, Caposele si prepara a vivere un momento unico, capace di unire generazioni e visitatori in un’atmosfera di magia.

Chi lo osserva viene invitato a fermarsi, a respirare la calma dell’inverno e a lasciarsi avvolgere dalla sua luminosità. Perché questo non è solo un albero: è un gesto collettivo, un abbraccio simbolico.