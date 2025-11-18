Torna la Festa dell’Albero: ad Avellino l’inaugurazione della 30ª edizione

Avellino si prepara a celebrare la natura con l’avvio della trentesima edizione della campagna nazionale Festa dell’Albero, organizzata da Legambiente Alveare. L’appuntamento è fissato per giovedì 20 novembre alle ore 17.
Il programma inizierà in via Verdi, dove sarà piantato un albero di pero in fiore. Un gesto semplice, ma dal forte valore educativo, pensato per sottolineare l’importanza del verde urbano e della tutela del territorio.
Terminata la cerimonia, i partecipanti si sposteranno di fronte, al Cinema Partenio, per assistere alla proiezione del film “La donna elettrica”.