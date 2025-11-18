Montefusco ospita la danza contemporanea del RaidFestival: in scena “Going Through” di Nancy Cardascia

Montefusco continua a confermarsi punto di riferimento culturale nel panorama irpino e regionale. Sabato 22 novembre, alle ore 20:00, la suggestiva Chiesa di San Francesco accoglierà la performance di danza contemporanea “Going Through”, firmata e interpretata dall’artista Nancy Cardascia e prodotta da Hypokritès Teatro Studio APS nell’ambito della rassegna interregionale Nudi e Crudi – RaidFestival, diretta da Maria Teresa Scarpa.

L’appuntamento fa parte di un circuito di qualità sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Campania e da un network di Comuni impegnati nella promozione della danza contemporanea come linguaggio artistico capace di coinvolgere, emozionare e far riflettere.

“Going Through” è un attraversamento fisico ed emotivo, un percorso che esplora i limiti, le trasformazioni e le resistenze del corpo. Una creazione intensa, innovativa, che dialoga perfettamente con l’atmosfera raccolta della Chiesa di San Francesco, luogo sempre più protagonista delle iniziative culturali del territorio.

«Siamo orgogliosi – dichiara il Sindaco di Montefusco, Salvatore Santangelo – di ospitare un evento di tale prestigio. La danza contemporanea arricchisce il nostro programma culturale e conferma la volontà dell’Amministrazione Comunale di investire nella bellezza, nella creatività e in un’offerta artistica capace di attirare pubblico e generare nuove energie per il borgo».

L’ingresso è libero e si invita la cittadinanza, gli appassionati di danza e tutti gli amanti delle arti performative a partecipare a questa serata speciale, che porta a Montefusco un tassello significativo del panorama coreografico nazionale.