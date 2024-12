Medico aggredito al Pronto Soccorso, pugno in faccia da un paziente

AVELLINO- Un medico trentottenne in servizio al Pronto Soccorso di Avellino e’ stato aggredito nella serata di domenica da un paziente, che lo ha colpito con un pugno al volto. Per il professionista una prognosi di tre giorni. Un altro segnale della tensione che si vive quotidianamente in uno dei presidi di prima emergenza all’interno della Città Ospedaliera di Avellino. L’ennesimo caso che riguarda il personale medico e anche quello infermieristico. Tante le vicende analoghe denunciate anche dalle associazioni come “Nessuno tocchi Ippocrate”. Sulla vicenda saranno effettuati accertamenti da parte della Polizia giudiziaria.