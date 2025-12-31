Regione, l’irpina Serluca verso l’ incarico nella giunta guidata da Roberto Fico

ARIANO IRPINO- Un’assessora irpina nella giunta di Roberto Fico. Maria Carmela Serluca, arianese classe 72, Sposata con l’avvocato Guerino Gazzella (anche lui appassionato di politica e candidato alle ultime regionali nelle fila di Noi di Centro) e mamma di quattro figli, Riccardo, Enrico, Giulia e Sofia, dal 2016 assessore al Bilancio e Finanze, Programmazione Economica, Economato, Tributi, Istruzione e Servizi Scolastici del Comune di Benevento e già vicesindaco della stessa città. Sara’ lei, stando alle indiscrezioni che saranno sciolte nelle prossime ore a ricevere l’incarico di assessore in quota “Noi di Centro” nell’esecutivo regionale guidato da Roberto Fico. Da giorni il suo era uno dei nomi che Clemente Mastella, leader di Noi di Centro avrebbe indicato al neo governatore della Campania nella rosa dei nomi per il suo gruppo. Studentessa del Parzanese di Ariano Irpino, nel novembre 1996 Diploma di Laurea in Economia Bancaria, Finanziaria ed Assicurativa Università degli Studi di Salerno – sede gemmata di Benevento – con una Tesi in Tecnica bancaria dal titolo “Concorrenza, efficienza e produttività delle banche italiane”. Docente di Economia aziendale all’Università Giustino Fortunato, dove ha maturato una lunga carriera accademica, autrice di numerose pubblicazioni, già docente all’Università di studi del Sannio. L’impegno da anni nel Sannio e l’incarico da quasi dieci anni nel governo della città di Benevento (che per la prima volta quest’anno ha approvato il Bilancio entro il 31 dicembre) e le origini arianesi ne fanno una candidata a rappresentare le due province delle aree interne all’interno dell’esecutivo guidato da Roberto Fico.