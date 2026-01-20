Capitale della Cultura 2028, Mirabella Eclano tra le 10 finaliste

Tra le città campane in corsa per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028 rimane soltanto Mirabella Eclano. Fuori Bacoli e le altre località regionali, escluse dal giudizio finale della commissione nazionale.

Il comune irpino figura tra le dieci finaliste insieme ad Anagni, Ancona, Catania, Colle di Val d’Elsa, Forlì, Gravina in Puglia, Massa, Sarzana e Tarquinia. Mirabella Eclano concorre con il progetto “L’Appia dei popoli” e sarà protagonista delle audizioni pubbliche in programma il 26 e 27 febbraio, trasmesse in diretta sul canale YouTube del Ministero della Cultura.