Al via il Doposcuola territoriale a Grottaminarda

È ufficialmente partito il Servizio di “Doposcuola territoriale” a Grottaminarda, presso i locali comunali di Piazzetta San Giovanni.

Questo progetto innovativo è parte del piano “Rafforzamento dei centri per le famiglie e la promozione dell’affido e della bigenitorialità”, promosso dalla Regione Campania, realizzato dal Centro per la famiglia dell’Ambito territoriale A1 e comune di Grottaminarda.

L’Assessore ai Servizi Sociali, Marisa Graziano, è entusiasta: «Abbiamo cercato di creare un ambiente accogliente e stimolante per i ragazzi, mettendo a loro disposizione anche un piccolo corredo di cancelleria. La prima giornata è andata molo bene. Il nostro obiettivo è aiutarli nello studio, colmare lacune e far riscoprire lo studio come momento di crescita e aggregazione».

Il servizio è rivolto ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado per aiutarli nello svolgimento pomeridiano dello studio e supportarli nelle difficoltà scolastiche.