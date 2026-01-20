Aiello del Sabato celebra i santi patroni San Sebastiano e San Fabiano

Aiello del Sabato si è ritrovata oggi per celebrare i suoi santi patroni, San Sebastiano e San Fabiano, in una giornata di fede e partecipazione che ogni anno rafforza il senso di comunità del paese.

A sottolineare il valore della ricorrenza è stato il sindaco Sebastiano Gaeta, che in un post ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile la festa, a partire dal comitato organizzatore, impegnato per mesi con passione e dedizione, e il parroco, punto di riferimento costante per la comunità.

Nel suo messaggio, il primo cittadino ha richiamato due parole chiave legate ai santi patroni: la passione, simbolo di San Sebastiano, intesa come amore profondo per ciò in cui si crede e forza di andare avanti nonostante le difficoltà, e l’umiltà, incarnata da San Fabiano, come capacità di stare accanto agli altri con semplicità, ascolto e rispetto.

Parole che il sindaco ha collegato anche a un momento personale di dolore per la recente perdita del padre, ricordando come la vicinanza e i gesti sinceri della comunità abbiano confermato l’importanza di questi valori nella vita quotidiana.

L’invito finale è stato quello di portare ogni giorno passione e umiltà nelle famiglie, nel lavoro e nel paese, per continuare a costruire una comunità unita, solidale e attenta agli altri.