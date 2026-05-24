Elezioni Avellino, l’affluenza sale al 39,42%

La rilevazione dell’affluenza alle elezioni comunali di Avellino delle ore 19 porta a 39,42% l’affluenza alle urne. La precedente registrava un’affluenza del 36,67%. L’ultima rilevazione di giornata sarà alle ore 23, in concomitanza con la chiusura dei seggi elettorali, prima del rush finale di domani.
Redazione Irpinia
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