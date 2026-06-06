Caos all’autostazione di Avellino: la denuncia di OR.S.A Trasporti

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’organizzazione sindacati autonomi e di base – settori trasporti, OR.S.A Trasporti:

La settimana scorsa avevamo denunciato, con tanto di video, la situazione di anarchia completa che c’è intorno all’autostazione.

In questo breve video abbiamo segnalato lo stato di abbandono e di anarchia che gli autisti di AIR CAMPANIA e gli utenti devono sopportare e subire ogni giorno, a tutte le ore.

Ieri sera la tragedia, una ragazza di 13 anni di Mercogliano, proprio nei pressi dell’Autostazione di Avellino, è stata investita da una moto e, dopo essere stata trasportata al Moscati, per la gravità delle ferite è stata trasferita nella notte con l’elisoccorso all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

Siamo stati, purtroppo, “facili profeti” di una situazione ormai fuori controllo da troppo tempo!! Cittadini e Lavoratori sono ostaggio di auto e moto che sfrecciano impunemente, violando ogni articolo del codice della strada, in una condizione di assoluta mancanza di controlli!!

Tutta l’area diventa poi, la sera, un parcheggio abusivo a cielo aperto, le auto impediscono il passaggio degli autobus per raggiungere l’autostazione o addirittura l’uscita delle auto dei dipendenti che, dopo aver lavorato, vorrebbero rientrare a casa ed invece sono costretti ad aspettare per essere liberati, oppure devono fare manovre ardite per sfuggire a questa prigione, persino azzardandosi a circolare contromano…

La situazione caotica dell’Autostazione di Avellino tutti la conoscevano e nessuno tra azienda, comune e forze dell’ordine, ha provveduto a regolarizzare. Ora, dopo ciò che è successo ieri sera, cosa succederà? Aspetteremo di assistere alla prossima tragedia prima di intervenire?