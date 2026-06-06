14enne investita nella notte: trasferita in elisoccorso al Santobono di Napoli

Una notte intensa per i Vigili del Fuoco di Avellino, impegnati in una serie di operazioni di soccorso tecnico urgente che hanno interessato diverse zone della provincia.

L’intervento più delicato si è registrato nel capoluogo, intorno alle 22:00, in via Francesco Fariello, nei pressi dell’autostazione dei pullman. Un motociclo ha causato l’investito di una giovane donna di 14 anni, sbalzata poi sotto un’auto. Su richiesta del personale del 118, la squadra dei Vigili del Fuoco ha fornito supporto nelle operazioni di soccorso, garantendo la sicurezza dell’area e collaborando con i sanitari nelle prime fasi dell’assistenza.

La situazione si è ulteriormente intensificata poco dopo la mezzanotte, quando i caschi rossi sono stati chiamati in via Tagliamento per assistere alle delicate procedure di atterraggio dell’elisoccorso. L’elicottero ha provveduto al trasferimento della quattordicenne presso l’Ospedale Santobono di Napoli, centro di riferimento regionale per le emergenze pediatriche, a causa della gravità delle ferite riportate.

Una notte di lavoro serrato che conferma, ancora una volta, il ruolo fondamentale dei Vigili del Fuoco nel garantire sicurezza e tempestività in situazioni critiche su tutto il territorio irpino.