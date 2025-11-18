VIDEO/ Gubitosa: “Il Governo fa i saltelli, noi con Fico prepariamo lo sfratto a Meloni”

Un’accoglienza calorosa ha accompagnato ieri sera ad Avellino l’arrivo del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, giunto in città per sostenere la candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Regione. A fare gli onori di casa, nella sua Irpinia, il vicepresidente nazionale del M5S Michele Gubitosa, che ha ricordato il suo percorso politico al fianco dell’ex premier.

«L’ho visto gestire da presidente del Consiglio la pandemia da Covid-19 e fare scelte che avevano un impatto che pesava sui cittadini quanto una montagna; l’ho visto gestire le interlocuzioni politiche che hanno portato all’elezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica e l’ho visto, nei mesi precedenti, dare il via a questa coalizione togliendo la sabbia dall’ingranaggio per far sì che il fronte progressista fosse compatto a sostegno della candidatura di Fico» ricorda Gubitosa, che osservando la sala colma dell’hotel De La Ville aggiunge: «La politica è viva quando ci sono le persone, quando la gente sceglie di informarsi, sceglie di partecipare e le persone come noi si guardano in faccia e decidono di non affidare ad altri la costruzione del nostro futuro».

Poi l’affondo al Centrodestra e alle recenti proposte del Governo, dal condono all’aumento delle pensioni minime: «Io penso – afferma il deputato 5 Stelle – che sia chiaro ai cittadini che sono tutte carte dell’ultimo minuto che stanno cercando di giocare per ribaltare, a loro dire, un risultato che ormai sembra scontato. Io, al posto del Governo, più che fare i saltelli, saltare e festeggiare, mi concentrerei sul fatto che in Italia ci sono circa 6 milioni di persone a rischio povertà e che il 9% dei cittadini in povertà assoluta ha un contratto full time. Io mi preoccuperei più di questo, anziché saltare e festeggiare. Tra una settimana avremo Fico presidente della Regione e la Campania potrà avere una guida del M5S».

Durissima ancora la critica all’esecutivo Meloni: «Sono stanco della pantomima del Governo che taglia soldi alla nostra regione e alla nostra provincia con la scusa dei conti in ordine. I conti in ordine servono solo a rientrare dalla procedura d’infrazione europea, a portare il deficit sotto il 3% e a conservare soldi per poi spenderli in armi: l’unica motivazione dei conti in ordine sono le armi. Oltre al danno avremo anche la beffa: oggi abbiamo questa manovra lacrime e sangue e domani l’importo ci resterà sul debito che comunque pagheremo noi e i nostri figli. Sono stanco di sentire del buco di bilancio: l’unica cosa che Conte ha lasciato in eredità dal suo Governo sono stati i 209 miliardi del PNRR. Dalla Campania partirà un avviso di sfratto al Governo Meloni che faremo consegnare direttamente da Roberto Fico» arringa Gubitosa.