Domani sera Avellino-Potenza, i convocati di mister Biancolino

In vista del match tra Avellino e Potenza, valido per la trentatreesima giornata del campionato di serie C Now, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati:

Portieri: 1 Iannarilli, 12 Pizzella, 77 Marson;

Difensori: 2 Todisco, 5 Rigione, 23 Cagnano, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 38 Frascatore, 56 Enrici;

Centrocampisti: 19 Tribuzzi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 55 Mutanda;

Attaccanti: 7 D’Ausilio, 9 Patierno, 10 Russo, 32 Lescano, 35 Zuberek, 91 Panico.

REPORT

Alessandro Campanile è alle prese con un risentimento al polpaccio.

Antonio De Cristofaro successivamente all’infortunio al legamento crociato anteriore ed al menisco esterno del ginocchio sinistro si sottoporrà ad intervento chirurgico.

Mattia Guarnieri è alle prese con una lombalgia.

Claudio Manzi è alle prese una distrazione al retto femorale destro.

Luca Palmiero deve scontare un turno di squalifica.

Michele Rocca in seguito ad un fastidio avvertito in allenamento ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare al flessore della gamba destra.