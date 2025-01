Air, Acconcia fissa gli obiettivi: “A breve le paline digitali in città, sarà un grande cambiamento”

“A breve avremo finalmente le paline digitali in città. Nei prossimi giorni faremo delle prove tecniche, ma già stanno iniziando ad accendersi. Si passerà da un’informazione programmata a una dinamica. Il messaggio ‘Arriva l’autobus tra due minuti’ rappresenterà un grande cambiamento per la città di Avellino.” Così il manager di Air Campania, Anthony Acconcia, che questa mattina ha accolto l’onorevole Piero De Luca all’autostazione di via Fariello. Un’occasione anche per fare il punto sull’attività svolta e fissare gli obiettivi futuri.

“Siamo passati da una gestione emergenziale a una programmazione a medio-lungo termine,” rivendica Acconcia. “Siamo un player che guarda anche oltre i confini regionali.” Sull’autostazione, Acconcia afferma: “Sta diventando sempre più frequentata. Nelle prossime settimane stipuleremo nuovi contratti con marchi importanti, tra cui una piattaforma alimentare che aprirà al piano inferiore. Il parcheggio funziona bene e siamo molto soddisfatti. Insomma, siamo sempre più un modello di azienda che funziona.” Il manager ricorda anche l’inaugurazione del nuovo deposito di proprietà dell’Air, dove è stato realizzato anche un campo di padel per il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie.