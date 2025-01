“Tessitori di amore”, l’installazione di Pesce apre gli eventi per la Candelora

AVELLINO- L’inaugurazione nello Spazio Arena di Avellino della mostra dell’artista Piergiuseppe Pesce e di Massimo Saveriano “Tessitori d’amore…la rete dei diritti”, promossa dall’associazione “Per Grazia Ricevuta” in collaborazione con Piergiuseppe Pesce sul tema dell’amore senza confini, apre la serie di eventi organizzati in vista della Candelora. Santi, storie, corde e cuori che insieme costruiscono una rete capace di sostenere tutti. Così viene rappresentata l’installazione inaugurata alla presenza dei sindaci di Avellino, Laura Nargi e di Mercogliano, Vittorio D’Alessio. L’umanità si intreccia nei fili dei legami che superano distanze e differenze. Con “Tessitori d’amore”, hanno spiegato gli organizzatori “riscopriamo il potere simbolico delle connessioni: identità e storie unite per creare ponti verso un mondo più umano.

Le opere di Pier Giuseppe Pesce ci accompagnano in un viaggio fatto di amore, inclusione e rispetto, intrecciando cuori e racconti in una rete che sostiene tutti. Perché un nodo fatto con amore non si scioglie mai, e insieme possiamo andare lontano”. Lo stesso artista, che e’ scenografo, ha spiegato le ragioni della sua opera:”Una collezione di Santi e Madonne che rappresentano l’aggrapparsi alla vita, l’installazione e’ composta da più di mille madonne in una scenografia molto particolare che viene realizzata in questo spazio “arena”, trasformando in un teatro la chiesa. Abbiamo realizzato questa scenografia molto particolare, con luci e musiche”. Il messaggio che si vuole lanciare è chiaro: “Un messaggio di pace e amore, quello che uno spera succeda ogni giorno. Cercare di far soffrire meno possibile l’umanità”.