Campo Largo, Mastella boccia le primarie e ironizza: stato di salute? Peggio del mio

AVELLINO- “Lo stato di salute del Campo Largo? Peggio del mio, sul piano della salute fisica. Vedo un andazzo che non mi piace e non mi convince. Pur avendo questa volta la possibilità di vincere, a differenza del suicidio della volta scorsa, il Campo largo rischia un ulteriore suicidio”. Il leader di Noi di Centro Clemente Mastella, oggi ad Avellino per un’intervista sul Centro in campo con due decani dell’informazione irpina, Gianni Festa e Franco Genzale, non ha dubbi sul pessimo stato di salute del Campo Largo e boccia le Primarie: ” Sono contrario alle primarie, almeno per come vengono svolte. Io le ho fatte: arrivai terzo, dopo Prodi e Bertinotti, e nessuno immaginava quel risultato. Allora c’era un leader, Prodi.Oggi nel centrosinistra non c’è un leader. Ci sono due personalità di rilievo: da una parte la segretaria del Pd, dall’altra il leader del Movimento 5 Stelle. Ma, a differenza di Meloni, che è una leader, dall’altra parte manca una leadership riconosciuta”. Cosa fare? “Farebbero meglio a scegliere un’altra strada. Come ogni settimana si fanno ricognizioni per verificare lo stato di salute dei partiti e capire dove si trovano, potrebbero commissionare un sondaggio per sapere chi, tra i due, è in grado di battere Meloni. Se sarà uno dei due, bene. Ma non capisco questa contesa taurina tra loro”. E non va meglio sul fronte del Campo Largo in Campania. Lo stesso Mastella ha parlato bene del Campo Largo in Campania e a Napoli, ma male ad Avellino. È così? “Ma ad Avellino, a Benevento, a Caserta: un po’ dovunque. Le coalizioni, in realtà, non incidono in maniera organica e non danno un senso di comunità. I partiti sono diventati dappertutto ectoplasmi: si sono sbiaditi e non hanno più una vera propensione ai valori.Servirebbe reclutare persone, intelligenze e capacità, creare entusiasmo per dare risposte ai tanti problemi. Se i partiti non si muovono, si determina una forma di deperimento della democrazia, che sta avvenendo nell’insensibilità di molti”.