Ispettore della Mobile e automobilisti sventano una tragedia sul ponte di Parolise

AVELLINO- Una manciata di secondi, la vettura che inchioda all’improvviso, un uomo che scende e si avvia velocemente in prossimità del ponte e del vuoto di diversi metri e una donna che lo insegue disperata. E’ la scena che per fortuna non è sfuggita ad un ispettore della Squadra Mobile di Avellino libero dal servizio e due automobilisti. Hanno capito che qualcosa non andava. Hanno bloccato le vetture e si sono lanciati verso l’ uomo pronto a compiere un insano gesto. Con non poca difficoltà l’ ispettore e gli altri due automobilisti hanno evitato il peggio, consegnando al personale del 118 l’ uomo, trasportato in ospedale. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Stradale.