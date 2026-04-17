Campo largo, condivisa la candidatura di Nello Pizza a sindaco di Avellino

Si è tenuto nel pomeriggio di ieri presso la sede del Partito Democratico di Avellino, un incontro del campo largo finalizzato alla definizione del quadro politico in vista della presentazione delle liste per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

Al termine del confronto, c’è stata la condivisione della proposta di candidatura a sindaco di Avellino di Nello Pizza, avanzata dal segretario provinciale del Pd, Marco Alaia, con l’obiettivo di proseguire lungo il percorso politico unitario avviato già da diverse settimane e che veda insieme tutte le forze che si riconoscono nella coalizione democratica e progressista.

Nel corso della riunione è stato, inoltre, ribadito l’obiettivo di allargare ulteriormente il perimetro della coalizione, coinvolgendo associazioni civiche e realtà del territorio che afferiscono all’area del centrosinistra.

Nello specifico hanno l’indicazione di Pizza candidato sindaco è stata condivisa con il Movimento 5 Stelle, Casa Riformista, Partito Socialista Italiano, Noi di Centro e Avellino Prende Parte (APP).

Alleanza Verdi Sinistra ha richiesto un ulteriore momento di riflessione prima di assumere una decisione definitiva. Una esigenza che è stata condivisa dal tavolo con l’auspicio che si possa proseguire in maniera unitaria e coesa “nella direzione di dare ad Avellino un’amministrazione comunale che sia finalmente all’altezza delle sfide che l’attendono”.