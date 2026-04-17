Liberi e Forti, Gianluca Festa presenta la sua quarta lista

“Un appello ai liberi e forti della città di Avellino”. Si ispira a questi principi “di sturziana memoria”, la quarta lista che Gianluca Festa presenterà alle prossime elezioni amministrative di fine maggio, denominata, per l’appunto, “Liberi e Forti – Festa Sindaco”.

“Ancora una volta l’ex sindaco di Avellino si muove lungo il solco già tracciato in tutti questi anni del civismo democratico e che ha portato alla crescita esponenziale del capoluogo irpino. – dichiarano gli esponenti della lista – Anche questa compagine poggia il suo raggio d’azione sulle migliori energie che la città possa esprimere, facendo leva su professionisti, imprenditori, commercianti, rappresentanti di associazioni, categorie e della società civile, pronti a dare il loro contributo per la realizzazione di un percorso di ulteriore crescita del territorio, al di là di ogni schieramento partitico. Un percorso al servizio della città di Avellino, frutto di libere scelte di cittadini liberi, che abbiano intenzione di impegnarsi concretamente per il proprio territorio, ogni giorno, rispondendo solo ed esclusivamente alla propria coscienza democratica ed alla città che amano. Un’Avellino pronta a risollevarsi con le forze, le risorse e le intelligenze degli avellinesi che hanno davvero a cuore le sorti della propria città, al di là degli schieramenti e delle appartenenze partitiche”.